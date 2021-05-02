«Два ведра воды на квадратный метр»: москвичей предупредили о сильном дожде в ночь на 3 мая 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Грядущей ночью на территории Москвы выпадет до 22 миллиметров осадков – это около 44 процентов месячной нормы. О сильном дожде жителей российской столицы в воскресенье, 2 мая, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- В ночь на 3 мая в городе выпадет до 44 процентов месячной нормы осадков. Основные дожди будут идти после полуночи. До утра будет лить как и ведра, ведь 22 миллиметра осадков - это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц, - рассказал синоптик в интервью РИА Новости.

Евгений Тишковец не исключил, что из-за такой погоды по югу Московской области этой ночью пойдут сильные грозы.

Как писал сайт kp.ru, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», в мае этого года в Москве и Центральной России ожидаются климатические качели. Начала этого месяца обещает быть прохладным, однако после наступит потепление с превышением температурной нормы. Так, ко Дню Победы в столице может потеплеть до плюс 20 градусов.