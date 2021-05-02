В России 2 мая 2021 выявили 8 697 случаев коронавируса Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи выявили еще 8 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, новых заболевших нашли в 82 регионах страны. Всего с начала пандемии в России инфекцию подхватили более 4,8 миллиона человек. Об этом в воскресенье, 2 мая, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса.

Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировали в Москве (2 699), в Санкт-Петербурге (718) и в Московской области (650). Отмечается. Что у 14,7 процента новых зараженных нет клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксировали 342 летальных исхода, всего на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции умерли 110 862 человека. Выздоровели еще 7 339 россиян, за все время пандемии от коронавируса вылечились 4 443 922 человека.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что для победы над пандемией коронавирусной инфекции в России необходимо, чтобы популяционный иммунитет к заболеванию составил не менее 60-70 процентов.