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Общество2 мая 2021 11:13

Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок из-за поножовщины

Экс-участница шоу «Пацанки» ранила знакомую ножом на вечеринке
Ксения АНУФРИЕВА
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Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок из-за поножовщины

Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок из-за поножовщины

Фото: Instagram.com

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия сообщил, что звезду «Пацанок» и ведущую шоу «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок на время разбирательства после сообщений о том, что она устроила поножовщину на вечеринке.

- Мы в шоке от случившегося и ждем официальных данных по этому поводу. Беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие. В настоящее время Ксения Милас отстранена от эфиров, «Ревизорро» приостановлен. Надеемся, медики смогу помочь пострадавшей девушке, - подчеркнул Николай Картозия в интервью порталу Super в воскресенье, 2 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, по информации источников в правоохранительных органах, экс-участница шоу «Пацанки» Ксения Милас ранила ножом свою 37-летнюю подругу в ее квартире на Скобелевской улице во время частной вечеринки. Пострадавшую госпитализировали.