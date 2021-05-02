Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок из-за поножовщины Фото: Instagram.com

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия сообщил, что звезду «Пацанок» и ведущую шоу «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок на время разбирательства после сообщений о том, что она устроила поножовщину на вечеринке.

- Мы в шоке от случившегося и ждем официальных данных по этому поводу. Беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие. В настоящее время Ксения Милас отстранена от эфиров, «Ревизорро» приостановлен. Надеемся, медики смогу помочь пострадавшей девушке, - подчеркнул Николай Картозия в интервью порталу Super в воскресенье, 2 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, по информации источников в правоохранительных органах, экс-участница шоу «Пацанки» Ксения Милас ранила ножом свою 37-летнюю подругу в ее квартире на Скобелевской улице во время частной вечеринки. Пострадавшую госпитализировали.