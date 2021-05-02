На Украине потребовали признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории страны Фото: REUTERS

Оппозиционная украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от властей страны признать трагедию в Одессе, которая произошла 2 мая 2014, одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Соответствующее заявление в воскресенье опубликовали на официальном сайте партии.

- Мы требуем от власти признания того, что убийства людей 2 мая в Одессе являются одним из тяжелейших преступлений в истории нашего государства. Мы требует также признания спланированного характера действий экстремистов, - говорится в сообщении.

Представители партии отметили необходимость тщательного расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности виновников трагедии и их «политических вдохновителей».

2 мая 2014 года на территории Одессы произошло одно из крупнейших массовых убийств новейшего времени. После уличных столкновений активистов майдана и антимайдана последние укрылись в Доме профсоюзов, однако боевики из числа украинских националистов подожгли здание. В результате сильного пожара погибло 46 человек, по большей части – простых жителей города.