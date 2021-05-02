Мурашко: ситуация с коронавирусом в России остается напряженной Фото: Андрей АБРАМОВ

Эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России остается напряженной. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в настоящее время под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч жителей государства.

- Ситуация с коронавирусом у нас пока что остается все-таки напряженной. Под наблюдением находятся свыше 300 тысяч зараженных. Майские выходные продлили как раз для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, - сообщил Михаил Мурашко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки зафиксировали 8 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 субъектах страны. В общей сложности с начала эпидемии коронавирусом заразились более 4,8 миллиона жителей России.