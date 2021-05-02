МИД России: Кровавая бойня в Одессе не должна сойти с рук палачам

Стенд с именами жертв одесских событий мая 2014 года Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Сегодня исполняется ровно семь лет со дня трагических событий в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года. Российское министерство иностранных дел в своем Telegram-канале в это воскресенье заявило, что кровавая бойня в Одессе не должна сойти с рук палачам.

- Семь лет назад фашиствующие украинские молодчики учинили кровавую расправу над теми, кто выступил против государственного переворота и политики новых властей. Людей загнали в Дом профсоюзов и сожгли, а тех, кто пытался спастись, добивали. По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание, - подчеркивается в сообщении МИД России.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвали события тех лет «варварским» преступлением, которое было совершенно с особым цинизмом и жестокостью и вызвало широкий общественный и международный резонанс. Несмотря на это расследование обстоятельств случившегося до сих пор не завершено, а виновные в массовой гибели жителей Одессы до сих пор не понесли заслуженное наказание.

Как писал сайт kp.ru, сегодня украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официальных властей страны признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории Украины.