Центр Чумакова подал заявку на одобрение вакцины "КовиВак" для пожилых людей

Центр Чумакова подал документы для одобрения вакцины "КовиВак" для пожилых людей Фото: ИВАНОВА Диана

Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что центр подал в Министерство здравоохранения России документы для разрешения использовать свой препарат "КовиВак" для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

- Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что речь идет о третьей фазе клинических испытаний препарата, в которой примут участие граждане старше 60 лет с заболеваниями. В том числе и хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Ранее Айдар Ишмухаметов сообщил, что иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки вакциной "КовиВак" сохраняется около восьми месяцев. Иммуногенность препарата оценивается в 85%, добавил он.