В Чехии назвали "российскую версию" единственной по делу об инциденте во Врбетице

Чешский чиновник назвал "российскую версию" единственной по делу об инциденте во Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире местного телевидения сообщил, что местные правоохранительные органы рассматривают "российскую версию" инцидента во Врбетице как единственную возможную.

Ранее глава Минюста Чехии Мария Бенешова сообщила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. При этом она отказалась раскрыть детали и отметила, что все они зафиксированы на заседании правительства.

- Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике, — заявил Гамачек.

Он не ответил, уволят ли теперь Бенешову с поста главы Минюста, и отметил, что это дело премьера Чехии Андрея Бабиша.

- Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали, — добавил Гамачек.