Минюст Чехии заявил о третьей версии в деле о взрывах во Врбетице

Глава минюста Чехии заявила о третьей возможной версии в деле о взрывах 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году, сообщила глава Минюста Чехии Мария Бенешова. Она также рассказала, что была на заседании правительства при обсуждении этих событий.

- При этом я видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна возможная версия, - заявила Бенешова в интервью сетевому изданию Novinky, отметив, что её мнение схоже со взглядом президента Чехии Милоша Земана.

При этом она отказалась раскрыть детали и отметила, что все они зафиксированы на заседании правительства.

- Действует единственная версия, о которой мы с главой МВД Яном Гамачеком заявляем, и мы ее придерживаемся. Это всё, - заявил изданию премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Напомним, 17 апреля 2021 года Бабиш заявил о подозрениях об участии российских спецслужб в событиях 2014 года во Врбетице. В тот же день власти выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Затем министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек попросил у Евросоюза и НАТО из солидарности также выслать российских дипломатов. Согласились Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии истерикой и призвал дать дипломатам сформулировать свои позиции.

Депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна заявила, что без доказательств причастности Москвы к взрывам 2014 года обвинения выглядят неубедительными.

16 октября и 3 декабря 2014 года во Врбетице района Злин Злинского края Чехии прогремели два взрыва на складах боеприпасов чешской фирмы, поставлявшей оружие Украине. Погибли два человека.