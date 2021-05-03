Жители Нью-Йорка провели акцию в память о жертвах трагедии в Одессе

Семь лет назад в Доме профсоюзов в Одессе были убиты и заживо сожжены 48 человек, более 200 пострадали Фото: REUTERS

Активисты американского движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» в седьмую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года провели на Юнион-сквер в Нью-Йорке акцию в память о погибших в тот день одесситах.

Участники этой акции – несколько человек – держали в руках плакаты с призывами расследовать те страшные события и прекратить войну в Донбассе, а также фотографии жертв трагедии в Одессе.

«Мы собрались, потому что сегодня седьмая годовщина массового убийства в Одессе. Около 40 антифашистов погибли в тот день, вскоре после переворота на «майдане», - сказал ТАСС координатор движения Грегори Баттерфилд.

Он добавил, что «об этом важно помнить, потому что конфликт продолжается и сегодня», а «правда о событиях в Одессе до сих пор неизвестна, никто из виновных не наказан».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно семь лет назад в Доме профсоюзов в Одессе были убиты или заживо сожжены 48 человек, более 200 пострадали. Ранее непосредственный участник тех страшных событий, которому удалось выжить в «одесской Хатыни», поделился воспоминаниями со спецкорами «КП» Александром Коцем и Дмитрием Стешиным.

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