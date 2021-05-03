Блинкен заявил, что вопрос бойкота Олимпиады в Пекине для США пока не актуален

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вопрос бойкота зимней Олимпиады в Пекине для Соединенных Штатов пока не актуален, на сегодняшний день американские власти сосредоточены на решении более важных в данный момент проблем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Мы сейчас не сосредоточены на вопросе бойкота. Это просто не то, о чем мы сейчас задумываемся. До нее (Олимпиады в Китае – прим. ред.) еще год», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Когда же ведущая программы спросила, возможно ли такое в принципе, Блинкен ответил: «Никогда не говорите, что что-то невозможно».

«Это просто не то, на чем мы сосредоточены сейчас», - добавил руководитель госдепартамента США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты хотят убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. По его словам, «совместный бойкот» будет отвечать не только американским интересам, но и интересам всех союзников и партнеров Штатов. Китай в ответ предостерег США от политизации спорта.