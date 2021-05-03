Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром Фото: REUTERS

Армянский парламент в ходе специального заседания в понедельник, 3 мая, не избрал исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна главой правительства, тем самым положив начало процедуре своего роспуска.

Накануне правящая в республике фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства, чтобы начать роспуск парламента и провести внеочередные выборы.

Во время голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались, один депутат проголосовал за, трое против кандидатуры Пашиняна.

Как писал сайт kp.ru, ранее Никол Пашинян заявил, что намерен уйти в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов в Армении. В предвыборный период он продолжит исполнять обязанности главы правительства республики.

По законодательству Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней после роспуска парламента, а процедура роспуска парламента может быть запущена, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьер-министра.