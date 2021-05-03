Путин поручил предоставлять госуслуги ежедневно и круглосуточно к 2024 году Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг жителям России без необходимости их личного присутствия. Пункт об этом содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по реализации его послания Федеральному собранию.

- Кабинет министров должен обеспечить поэтапный переход до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю большинства госуслуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в МФЦ, - говорится в поручении президента.

Кроме того, до конца 2022 года власти страны должны перейти к предоставлению мер социальной поддержки граждан по принципу «одного окна» и в формате «Социальное казначейство». Глава государства отметил, что большинство государственных услуг через три года должны предоставляться в дистанционном формате.