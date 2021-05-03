Власти Москвы не планируют ограничивать въезд в город из-за коронавируса

Московские власти не планируют ограничивать въезд в город из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичные власти не собираются ограничивать въезд в город из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны - пока такой вопрос не рассматривается, — сказал Немерюк на канале радиостанции "Эхо Москвы" на YouTube.

Он также отметил, что власти не планируют вводит новые ограничения в работу предприятий сферы услуг.

Напомним, за последние дни в столице наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки врачи выявили 2 635 случаев COVID-19. 2 мая этот показатель был выше — 2 699 случаев. 1 мая было зафиксировано 3208 новых случаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2021 году остаются в силе ограничения на массовые мероприятия, в том числе на первомайскую демонстрацию.