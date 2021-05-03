В Австралии врачи исполнили последнее желание умирающего и отвезли его на скачки

Австрийские врачи исполнили последнее желание умирающего и отвезли его на скачки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Австралии парамедики привезли на носилках умирающего мужчину на скачки. Так они выполнили последнее желание 58-летнего Найджела Лэтема, который хотел напоследок насладиться своим любимым спортом вживую.

Как пишет Daily Mail, мужчина, которому оставалось жить всего несколько дней, уже не мог встать с кровати. Поэтому медики исполнили его последнее желание и отвезли его на ипподром. Мужчина раньше держал несколько лошадей, а во время лечения в больнице постоянно смотрел скачки по телевизору.

Лэтем наблюдал за соревнованиями, лежа на носилках. Рядом с ним постоянно находились два медика. В конце соревнования один из спортсменов вручил мужчине подарок.

В январе 2021 года жительница Британии из города Кардифф, 40-летняя Карен Хоббс, умирающая от коронавируса призвала в соцсетях молиться за ее здоровье перед введением в искусственную кому. Сообщается, что женщина описывала в социальных сетях весь процесс лечения и ситуацию с covid-19 в больнице. Однако последнее ее сообщение поразило родственников.