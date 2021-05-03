Дуров опубликовал в Инстаграм новое фото впервые с 2018 года

Павел Дуров опубликовал новое фото впервые с 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров впервые за три года опубликовал новое фото у себя в Instagram.

На снимке Дуров медитирует на крыше здания в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где находится штаб-квартира мессенджера.

- Внешний мир — это отражение внутреннего, — подписал фотографию Дуров.

Также предприниматель появился и в комментариях к посту. В частности, ответил на похвалу экс-солистки группы "Фабрика" Сати Казановой.

- Ты крутой! — написала звезда.

Дуров ответил смайлом со сложенными руками. Бизнесмен появляется в комментариях так же редко, как и публикует фото.

В последний раз Дуров выкладывал фотографию 19 апреля 2018 года. Тогда он также предстал с голым торсом, но уже на фоне пустыни.

В октябре 2020 года Павел Дуров призвал всех отказаться от алкоголя. Он отметил, что алкогольные напитки вызывают зависимость, делают людей менее здоровыми и значительно старят.