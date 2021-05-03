Саудовская Аравия не будет принимать паломников без страховки от коронавируса

В Саудовской Аравии запретили принимать паломников без страховки от коронавируса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Саудовской Аравии запретили мусульманским паломникам принимать участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине без медицинской страховки к коронавирусу. Об этом сообщила газета Saudi Gazette.

Медицинская страховка должна покрывать лечение от коронавирусной инфекции, нахождение на карантине в случае заражения, а также транспортировку на родину в случае чрезвычайной ситуации.

2 мая было объявлено, что страна откроет границы и снимет ограничение на путешествие своих граждан в другие страны с 17 мая.

В марте 2021 года появилась информация, что Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность производства вакцины "Спутник V" на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщало министерство иностранных дел России в предверии визита в Москву главы МИД королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с Сергеем Лавровым.