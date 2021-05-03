Facebook просит разрешение на сбор данных пользователей, чтобы "оставаться бесплатным" Фото: REUTERS

Facebook и Instagram сообщили пользователям, что теперь приложениям потребуется сбор персональных данных, поскольку такие меры помогут сохранить мессенджеры бесплатными.

Отмечается, что соответствующие уведомления начали появляться после обновления iOS до новой версии, в частности из-за функции App Tracking Transparency, которая начала работать на устройствах в конце апреля. Об этом сообщает "360".

До этого в Facebook предупреждали о грядущих изменениях, в частности речь идет о правилах Apple, которые повлияют на отслеживание данных пользователей и отразятся на рекламных инструментах. В результате это приведет к ограничению способа выбора целевой аудитории рекламной кампании и методов измерения ее результатов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Facebook обновил дизайн сети для персональных компьютеров. В новой версии пропала синяя шапка профиля, а у пользователей появилась возможность включать темную тему.