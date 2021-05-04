Кардиолог рассказала о вреде неоправданного приема аспирина Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за пандемии коронавируса стало популярным пить аспирин, однако мало тех, кто всерьез задумывается о последних от неправильного лечения. О том, стоит ли пить это лекарство и какие существуют риски, kp.ru рассказала академик РАН, врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова.

По словам специалиста, прежде всего стоит помнить, что коронавирусная инфекция вызывает повышенное тромбообразование, что может быть опасно для человека.

- Пациенты, которые находятся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск, - объяснила эксперт.

Голухова также добавила, что аспирин довольно старый препарат. Именно поэтому здоровым людям стоит помнить об опасности при неоправданном и неконтролируемом приеме этого лекарства - здоровым людям это грозит риском кровотечений.

- Аспирин позволяет пролонгировать жизнь и повышает шансы зараженного на то, чтобы после выполнения стентирования сосудов (операции), скажем, этот стент был проходим. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений, - рассказала ученый.

Ранее сообщалось, что аспирин в целом достаточно безопасен, но нельзя забывать о ряде "побочек". По словам кандидата медицинских наук, доцента норвежского университета OsloMet Юрия Киселева, в первую очередь это дискомфорт со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки. Возможно также повышение риска кровотечений у предрасположенных к этому людей. У некоторых пациентов с астмой аспирин может спровоцировать ухудшение.