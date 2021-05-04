Кардиолог объяснила, как коронавирус влияет на систему кровообращения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перенесённая коронавирусная инфекция может по-разному сказаться на здоровье пациента. Некоторые кардиологи полагают, что вирус даже может привести и заболеваниям системы кровообращения. О том, так ли это на самом деле и как covid-19 связан с сосудами человека, kp.ru рассказала академик РАН, врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова.

По мнению эксперта, covid-19 - вирус, который разрушает выстилку кровеносных сосудов.

- А сосуды у нас есть везде, в любом органе, и в почке, и в печени, и в легких, и в сердце, и в головном мозге. И лечить пациентов мы должны комплексно, - объяснила доктор.

Голухова также добавила, что в период пандемии коронавируса российские врачи очень адекватно ответили на этот вызов и доказали, что всегда готовы встать на защиту жизни и здоровья пациентов.

Ранее сообщалось, что изначально ученые предполагали - коронавирус бьет в первую очередь по легким. Однако появляется все больших данных, которые подтверждают: главная мишень нового врага - кровеносные сосуды. Инфекция поражает внутреннюю оболочку мелких сосудов, капилляров, из-за чего в дальнейшем у человека образуются микротромбы.