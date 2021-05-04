В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты российского Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Московской области из-за сильного ветра. Об этом во вторник, 4 мая, следует из информации прогностической карты на официальном сайте учреждения.

- Уровень погодной опасности желтый, погода потенциально опасна, - говорится в сообщении.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях из-за порывов ветра до 15-17 метров в секунду будет действовать в российской столице до 13:00 5 мая, а на территории Подмосковья – до 12:00 грядущей среды.

Как сообщал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы и Центральной России о климатических качелях. Начало мая текущего года будет прохладным и дождливым, но после наступит потепление с превышением температурной нормы. Ко Дню Победы в центре страны может потеплеть до плюс 20 градусов по Цельсию.