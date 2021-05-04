Число пострадавших при пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве выросло до 18 Фото: Артем КИЛЬКИН

Число пострадавших при пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке российской столице увеличилось до 18 человек, восемь из пострадавших – дети. Об этом во вторник, 4 мая, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что у пострадавших отравление продуктами горения, трое из них в настоящее время находятся в реанимации.

Возгорание в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице в Москве началось сегодня примерно в 03:27 по столичному времени, общая площадь крупного пожара составила 100 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы смогли полностью ликвидировать возгорание только через час, в 04:30. По информации министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар разгорелся на первом этаже гостиницы и в коридоре. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

В момент, когда начался пожар, в отеле находились 305 постояльцев. На месте работали 38 машин и 119 сотрудников экстренных службы, спасатели смогли оперативно эвакуировать людей из здания. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

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