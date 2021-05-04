Причина смерти Михаила Багдасарова: сын дрессировщика рассказал, от чего умер отец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названа причина смерти известного дрессировщика Михаила Багдасарова. О случившемся рассказал сын народного артистка Артур Багдасаров.

Он поделился с телеканалом «360», что отец попал в больницу за неделю до смерти. Ему диагностировали бронхит, а вот про коронавирус, который якобы диагностировали у скончавшегося, семье не известно.

Тем не менее, в Росгосцирке сообщили, что причиной смерти Багдасарова-старшего стали последствия перенесенного ковида.

- Никаких жалоб на здоровье у него не было. И ковида не было. Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. До этого не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком, — сказал Артур Багдасаров.

Пока врачи не сообщили семье о диагнозе отца. Но они склонны полагать, что коронавируса у него не было. Все время, что артист был в больнице, он находился в реанимации.

В свою очередь коллега дрессировщика Михаил Зарецкий рассказал, что умерший жаловался на проблемы с легкими и одышку.

- Карина, дочь Михаила говорит, что он жаловался: дышать тяжело и кашлял. Но пока точно причин не знаем, - рассказал Пятому каналу Зарецкий.