Лукашенко: Если в ЕС хотят проблем из-за санкций, они их получат

Лукашенко пообещал ЕС проблемы из-за санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если "в ЕС хотят проблем из-за санкций, которые ранее были выдвинуты против Минска, то они их получат". Президент поручил премьеру Роману Головченко подготовить для него информацию о крупных проектах и предприятиях Евросоюза в республике.

"Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями (против Белоруссии – ред.), они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу. Но главное – что без ответа ничего не должно оставаться", - сказал Лукашенко. Видео встречи президента и премьера страны было опубликовано в Telegram "Пул Первого".

Напомним, что в августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. После подведения итогов голосования в стране начали массовые акции протеста. Страны Запада не признали легитимность выборов и ввели против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, политические и экономические санкции. В ответ Минск заявлял о зеркальных мерах.