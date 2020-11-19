Евросоюз договорился о новых санкциях против Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза договорились разработать третий пакет санкций в отношении Беларуси.

Как передает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, речь идет о решение об ужесточении ограничений, которое было принято в ходе видеоконференции. Полный список будет готов в течение ближайших недель.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности республики принять ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Евросоюза.

Напомним, в начале октября Европейский Союз ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников. В тот же день Минск ввел ответные ограничения в отношении стран Евросоюза. 6 ноября Брюссель ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора. Кроме того, в «черном списке» оказались 14 белорусских официальных лиц. В рамках ограничительных мер все их активы в Евросоюзе заморозили и запретили въезд в страны ЕС.