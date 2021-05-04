В каких случаях могут оштрафовать за одуванчики и мяту на даче, объяснил эксперт Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние 20 лет в Москве и области дачникам не выписали ни одного штрафа за сорняки, кроме как за борщевик. Об этом во вторник, 4 мая, сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, комментируя новости о штрафах за одуванчики и мяту на дачном участке.

- Бояться ничего не надо. Штрафовали в 2019-2020 годах только тех, у кого участок полностью заброшен, и только за одно растение — борщевик. Это страшная зараза, их количество может расти в геометрической прогрессии. Борщевик представляет угрозу, появляются страшные волдыри. За последние 20 лет никого не штрафовали ни за мяту, ни за одуванчик, ни за ромашку, - отметил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Никита Чаплин порекомендовал российским дачникам косить траву один раз в год в начале лета. Тогда никакой штраф им грозить не будет. Председатель Союза дачников Подмосковья отметил, что в Госадмтехнадзор и правоохранительные органы по поводу сорняков чаще всего обращаются люди, живущие по соседству с такими участками. Именно так выявляют заросшие ядовитыми растениями участники.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее юрист Татьяна Мацукова заявила, что дачникам, которые не убирают на своем участке сорняки, в том числе лекарственный одуванчик и полевую мяту, грозит административный штраф.