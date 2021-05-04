Российского посла вызвали в МИД Франции

Посла РФ в Париже вызвали в МИД Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского посла в Париже Алексея Мешкова вызвали в министерство иностранных дел Франции из-за санкций РФ против чиновников ЕС.

- Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра, — сказали Мешкову в МИД.

Также в министерстве выразили озабоченность введенным в России ограничением найма сотрудников в посольства недружественных государств на местах.

30 апреля российское министерство иностранных дел опубликовало список из восьми граждан стран Европейского союза, которым был запрещен въезд на территорию РФ. Это ответные меры на санкции Совета Евросоюза, которые были введены 2 и 22 марта.