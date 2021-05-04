В Чехии не исключили простановку дела о Врбетице

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело, возбужденное взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, могут приостановить, если не удастся допросить подозреваемых.

- Существует только одна версия расследования. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых, — сказал Земан журналистам.

Напомним, власти Чехии утверждают, что ответственность за взрывы на складах во Врбетице в 2014 году якобы лежит на россиянах Петрове и Боширове.

Также первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире местного телевидения сообщил, что местные правоохранительные органы рассматривают "российскую версию" инцидента во Врбетице как единственную возможную. Чешские власти знают, что якобы сделали россияне и как, отметил он.