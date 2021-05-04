Русский создатель Ethereum стал самым молодым криптомиллиардером в мире

Виталий Бутерин из Коломны, основатель криптовалюты Ethereum, стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Об этом сообщает журнал Forbes.

Его состояние достигло 1,09 миллиарда долларов. Это произошло после того, как цена токена превысила 3000 долларов.

Ethereum является второй крупнейшей криптовалютой в мире с рыночной капитализацией более 370 миллиардов долларов. На первом месте находится биткоин с 1,08 триллиона долларов.

Бутерин родом из Коломны, но в 12 лет вместе с семьей переехал в Канаду. В 18 лет он был соучредителем журнала о криптовалюте Bitcoin Magazine. Бутерин запустил Ethereum в 2015 году, в возрасте 18 лет.

18 апреля было зафиксировано падение стоимости биткоина. В ходе торговой сессии в воскресенье биткоин снизился на более чем на 11,43 процента, достигнув отметки в 54,51 тысячи долларов. К 12:41 по московскому времени курс биткоина замедлил падение и находился на уровне 54,919 тысячи долларов за штуку (-11,22 процентов).