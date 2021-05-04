Байден "надеется и ожидает" встречи с Путиным в июне

Президент США Джо Байден "надеется и ожидает" встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июне 2021 года. Так он ответил на вопрос журналистов, сможет ли он встретиться с президентом РФ во время своей рабочей поездки в Европу.

- Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет, — сказал Байден журналистам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина пошла бы на пользу странам.Он добавил, что Байден настроен на ясный и прямой диалог лидеров, а это лучше делать лицом к лицу.

Также замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что говорить о месте и времени возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, отметив, что многое будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона. Он добавил, что подготовка должна включать в себя конкретику, а ее пока нет.