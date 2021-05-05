Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 мая 2021 8:41

"Вектор" исследует трёхкратную вакцинацию "ЭвиВакКороной"

Научный центр изучает способ укрепления действия антител
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)

Научный центр вирусологии "Вектор" проводит клинические испытания трехкратной вакцинации "Эпиваккороной" для укрепления действия антител, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

- Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (...) эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся, - заявил Рыжиков в эфире в официальном Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

Коронавирус Covid-19