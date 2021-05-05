В Национальном родкоме предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним по всей стране Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась сразу в несколько ведомств с предложением ограничить продаже энергетиков несовершеннолетним покупателям.

В настоящий момент в некоторых регионах действуют подобные запреты, но Ирина Волынец настаивает, что нужно принять решение на федеральном уровне, чтобы ограничение имело силу на всей территории страны.

Она пишет в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы, где указывает, что для производства данных напитков используют различные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также красители и ароматизаторы.

Часто дети не могут оценить вред здоровью, который наносят энергетики. Тем более в магазинах их часто размещают на полках с прохладительными напитками, но не вызывает никакой тревоги у потребителя. Многие уверены, что энергетические напитки являются чем-то безобидным.

Но это не так. Врачи не раз говорили, что употребление энергетических напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

- В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. В связи с изложенным прошу ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей, - цитирует RT текст обращения.

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. Омбудсмен считает, что такие совместные покупки могут оказать негативное влияние на ребенка и на его здоровье в будущем, передает телеканал "360".