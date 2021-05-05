Политолог объяснил бедность украинцев неудачной декоммунизацией

Политолог назвал «причину» нищеты украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отсутствие декоммунизации на Украине стало "причиной" нищеты её жителей, заявил украинский политолог и директор "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой.

- Это функция государства - что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация - это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели, - отметил Ницой в эфире телеканала "Наш".

Он также заявил, что Украина именно поэтому "пошла на варварскую приватизацию". По его мнению, именно из-за неправильной декоммунизации в стране "создались олигархические группы" и "не начался процесс деколонизации".

Напомним, с 2015 года на Украине на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он запрещает пропаганду советской символики, а также предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что на Украине хотят декоммунизировать салат Оливье.