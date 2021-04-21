Путин объявил о выплатах для детей в неполных семьях

Путин объявил о новых выплатах на детей Фото: REUTERS

С 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата 5650 рублей в среднем. Об этом сообщил Владимир Путин.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка», – сказал российский лидер в ходе обращения Федеральному собранию.

Кроме того, российский лидер предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020 году.

Путин также предложил выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников, а также распространить выплату в 10 тысяч рублей на будущих первоклассников. Глава государства отметил, что выплату необходимо провести в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Путин назначил выплату 5 тысяч рублей педагогам из колледжей и техникумов

Президент предложил распространить выплаты на педагогов среднего профессионального образования (подробности)

Путин: Больничные по уходу за ребенком будет оплачиваться в размере 100%

Речь идет о больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно (подробности)

Путин объявил о выплате по 10 тысяч рублей на всех школьников

Пособие также получат семьи, где есть ребёнок, который готовится к поступлению в школу (подробности)

Путин объявил о выплатах для беременных

В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц (подробности)