Генинспектор Минобороны США изучит, насколько серьёзно ведомство проверяет сообщения об НЛО

Надзорный орган проверит работу Пентагона с сообщениями об НЛО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис генерального инспектора Министерства обороны США проверит, насколько серьёзно Пентагон изучает участившиеся сообщения об НЛО, нарушающие воздушное пространство США и территории закрытых полетных зон над американскими базами, сообщается на сайте Пентагона.

Издание Politico отмечает, что исследование проведут перед тем, как американские службы безопасности в июне выступят с отчётом по этому вопросу в Конгрессе США. Отчёт готовят из-за заявления нескольких сенаторов о своих сомнениях в полноценности данных государственных ведомств об НЛО.

- Цель этой оценки - определение комплекса мер, предпринимаемых министерством обороны в отношении необъяснимых воздушных явлений. <...> Мы, возможно, пересмотрим цель проводимой оценки и рассмотрим предложения от руководства относительно постановки дополнительных или измененных целей, - цитирует издание слова помощника генинспектора Минобороны Рэндольфа Стоуна.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что в апреле 2020 года Пентагон официально опубликовал видео с НЛО. Они были записаны экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.