В Госдуме предложили запретить публично сравнивать действия СССР с нацистской Германией

В Государственную думу внесли законопроект, запрещающий публично сравнивать действия и цели СССР с действиями и целями нацистской Германии. Авторами инициативы выступили руководитель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

- Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, — гласит текст документа.

Кроме того, предложено запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами, а также при освобождении европейских стран. Поправки предложено внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

5 апреля президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Вводится также наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах. В обоих случаях предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей.