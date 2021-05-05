Белый дом: повестка возможного саммита РФ и США будет известна после его организации

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге сообщила, что повестка дня встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена станет известна после его организации.

- Пока нет. Как только у нас будут детали или какие-то подтвержденные детали относительно сроков, места, дат, участия, мы, конечно, с вами этим поделимся, — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что, скорее всего, никакой конкретики не будет до большего приближения к срокам встречи национальных лидеров.

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден "надеется и ожидает" встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июне 2021 года. Так он ответил на вопрос журналистов, сможет ли он встретиться с президентом РФ во время своей рабочей поездки в Европу.