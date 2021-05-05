Центр Чумакова обнаружил средство защиты от коронавируса

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что живая вакцина от полиомиелита может защищать от заражения коронавирусной инфекцией.

В 60-ых годах советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что препарат может смягчать заболеваемость гриппом. Гипотезу решили проверить на новой коронавирусной инфекции.

- Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали, — рассказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Айдар Ишмухаметов сообщил, что центр подал в Министерство здравоохранения России документы для разрешения использовать свой препарат "КовиВак" для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет. Он добавил, что речь идет о третьей фазе клинических испытаний препарата, в которой примут участие граждане старше 60 лет с заболеваниями.