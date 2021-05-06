Небензя раскритиковал западных коллег за нежелании знать правду о Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул западных коллег по Совбезу в нежелании слушать и слышать правду о событиях на Украине.

По его мнению, все то, что неудобно признавать, списывается на российскую пропаганду.

- Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом, - заявил Небензя во время своего выступления на СБ ООН.

Ранее сообщалось, что в СБ ООН выступила жительница поселка Горловка Анна Тув. Она рассказала, как после артиллерийского обстрела 26 мая 2015 года украинскими военными лишившаяся мужа и 11-летней дочери. Кроме этого, множественные осколочные ранения получил двухлетний ребенок, а новорожденный малыш был контужен. Сама Анна из-за этого случая потеряла руку.