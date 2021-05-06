В КНДР заявили о риске заражения коронавирусом через листовки из Южной Кореи

Официальная газета КНДР Rodong Sinmun предупредила жителей страны о риске заражения коронавирусной инфекцией через пропагандистские листовки из Южной Кореи. Соответствующую статью опубликовали в издании в четверг, 6 мая.

- Когда мы сталкиваемся со странным объектом, летящим на ветру, мы должны рассматривать его как возможный путь передачи коронавируса. Следует думать и двигаться в соответствии с национальными руководящими принципами борьбы с эпидемией. Граждане должны активизировать усилия, - говорится в материале газеты.

На минувшей неделе группа активистов в Южной Корее, которая состоит из северокорейских перебежчиков, сообщила, что запустила в сторону КНДР с помощью больших воздушных шаров около 500 тысяч листовок, несмотря на запрет подобных акций, недавно принятый Сеулом.

В ответ на это сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон назвала запуски «недопустимой провокацией», предупредив об ответственности за такие действия.

Напомним, КНДР по-прежнему заявляет, что в государстве нет случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в стране действуют строгие противоэпидемические меры.