Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про вездесущих русских. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про русских: "они везде".

"Вы не расслышали?"- обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос.

Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод. "Русский перевод?"- удивился президент Украины.

"Они здесь, они везде",- заключил Зеленский.

На встрече Зеленский обсудил с госсекретарем США ситуацию в Донбассе. Он также пригласил президента Джо Байдена на Украину, и выразил надежду, что эта встреча состоится. В свою очередь Блинкен отметил, что США обеспокоены присутствием российских войск на западных границах России и призвал Москву ослабить "агрессию". Также он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от РФ более предсказуемых отношений. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "странным" желание США выстроить предсказуемые отношения. Она отметила, что Вашингтон сам не придерживается этого правила уже много лет.