Путин прокомментировал признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавирусной инфекции, на мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna. Так президент России Владимир Путин прокомментировал признание препарата лучшей вакциной от коронавируса в мире.

«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно», - отметил российский лидер.

Как отметил Путин, доклады российских специалистов, коллег за рубежом, в США «говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», и выразил надежду на то, что эксперты не ошибаются.

«Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», - заявил глава государства, добавив, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».

Российский лидер также указал на высказывания за рубежом, что российские вакцины от коронавируса «надежны, как автомат Калашникова».

Напомним, накануне Всемирного конгресса вакцин – 2021 назвал лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna. При этом ранее, 5 марта, американские врачи нашли отсроченный побочный эффект у данной вакцины. У многих привитых через десять дней появились кожные высыпания и воспаления.