СК РФ поддержал проект запрета публичного сравнения действия СССР с нацистской Германией Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет поддержал внесенный в Государственную думу законопроект о запрете публично сравнивать действия и цели Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, отметив, что этот документ должен стать ещё одной формой защиты исторической памяти. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В Следственном комитете России полностью поддерживают положения законопроекта, запрещающие публичное отождествление роли и решений Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне», - приводит РИА Новости слова представителя СК РФ.

Петренко заявила, что случаи публичного бездоказательного попрания роли Советского Союза в разгроме нацистов, а также их пособников учащаются. По ее словам, в условиях продолжающейся информационной войны также наблюдаются попытки реабилитации нацизма как в России, так и из-за границы.

Напомним, авторами законопроекта выступили руководитель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков и парламентарий Алексей Пушков. Они также предложили запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами, а также при освобождении европейских стран от войск нацистов.