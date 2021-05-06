Немецкий парламент одобрил послабления для привитых от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 мая, Бундестаг, парламент Германии, одобрил проект распоряжения правительства о снятии ряда карантинных ограничений для привитых от коронавирусной инфекции и выздоровевших.

«За» предложенный документ проголосовали правящие партии - блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, а также фракции «Союза-90» / «Зеленых» и Левой партии. Против проекта выступили депутаты от партии «Альтернативы для Германии» и Свободной демократической партии воздержались.

Проект предусматривает, что вакцинированные и переболевшие коронавирусом смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, а также им не нужно будет предоставлять результаты теста на COVID-19 при посещении ряда заведений и магазинов. Кроме того, не придется уходить в карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Тем не менее придется по-прежнему носить защитные маски в определенных местах.

В минувший вторник, 4 мая, документ приняло немецкое правительство. Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт назвала ослабление карантинных ограничений для вакцинированных и выздоровевших «важным шагом к нормальной жизни». В пятницу, 7 мая, по проекту проголосует Бундесрат - палата представителей федеральных земель, а 8-9 мая он может вступить в законную силу.

Тем временем, Федеральные земли Германии уже начали самостоятельно ослаблять карантин для вакцинированных и переболевших. В том числе Бавария и Гессен.

Напомним, еще в начале апреля власти Германии пообещали вакцинированным от коронавируса привилегии. Глава Минздрава ФРГ отметил, что привитым гражданам не придётся соблюдать карантин. Пока в стране действуют жесткие карантинные меры - закрыты все развлекательные учреждения.