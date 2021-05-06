Академик РАН спрогнозировал, когда Маск отправит экспедицию на Марс Фото: Shutterstock

Обещания Илона Маска говоря о довольно близкой дате серьезных испытаний космического корабля Starship, который должен начать полеты на Марс. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, отметив, что этой датой может быть 2025 года.

«Но многие сомневаются, я в их числе, что это получится. Но даже как мобилизационная дата, она звучит привлекательно. Пусть опоздает на пару лет, но все равно это очень серьезное будет достижение, когда это свершится», - сказал академик.

По словам Эйсмонта, заявка на начало коммерческих полетов в космос туристов, о которой заявил Amazon, также звучит очень привлекательно, однако непонятно, какие средства запуска планируются.

«На самом деле, они существуют, но готовы ли изготовители средств или поставщики пусковых услуг к такого рода коммерческой деятельности? Это довольно трудно сказать, хотя у Маска были предложения подобного рода, но здесь много составляющих. Одна из составляющих, может, самая важная – это цена», - отметил он.

Как заметил специалист в данном случае могут называться разные цифры. Последняя, которую он слышал - около 50 миллионов долларов. По его мнению, 50 миллионов долларов «выглядят как уже цифра, близкая к коммерческой целесообразности, но это пока на уровне разговоров». Эйсмонт уточнил, что цену назвать трудно не потому, что невозможно посчитать, сколько стоит сейчас, а потому что трудно посчитать, сколько это будет стоить в том случае, если будет подобная коммерческая затея.

Напомним, компания Маска разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship. По его мнению, SpaceX начнет осуществлять полеты и посадки таких кораблей «задолго до 2030 года», но главная проблема в создании на Красной планете «самодостаточной базы». Маск уже объявил о желании построить на Марсе «самодостаточный город», чтобы «обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя». Кроме того, он утверждал, что к 2050 году собирается отправить на соседнюю планету миллион человек.