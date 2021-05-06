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Политика6 мая 2021 20:41

Блинкен: решение о будущем формате отношений России и США остается за Путиным

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой
Источник:kp.ru
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Вашингтон предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, однако решение о будущем формате двусторонних отношений остается за президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией ... Фактически решение остается за президентом Путиным», - сказал госсекретарь США в интервью украинскому телеканалу ICTV, которое распространил в четверг, 6 мая, Госдепартамент.

По его словам, именно российский лидер и Москва могут «решить своими действиями попытаться иметь более предсказуемые и стабильные отношения» с Вашингтоном.