В Таллине уволят работников «Скорой», отказавшихся от прививки против коронавируса

До 17 мая все работники таллиннской «Скорой помощи» должны предоставить паспорт вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До 17 мая все работники таллиннской «Скорой помощи», от санитарок до врачей, должны предоставить в отдел кадров паспорт вакцинации против коронавируса, иначе они будут уволены. Об этом сообщил главврач столичной «неотложки» Рауль Адлас порталу эстонского телерадиовещания ERR, добавив, что такое решение одобрила Трудовая инспекция.

«В условиях эпидемии медики, которые обслуживают пациентов, не должны представлять угрозу для них. Единственная возможность обеспечить безопасность – это вакцинация», - пояснил руководитель «Скорой помощи» Таллина.

По словам главврача, на сегодняшний день прививку против COVID-19 не получили только восемь процентов всех сотрудников таллинской «скорой», причем это, в основном, молодые женщины, которые ждут ребенка.

«Они почему-то решили, что вакцинация для них опасна. И еще одна небольшая группа, которая принципиально не хочет вакцинироваться», - отметил Рауль Адлас.

Напомним, известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев ранее рассказал kp.ru, что беременным лучше воздержаться от прививки против коронавируса.