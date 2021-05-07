В Техасе автомобиль въехал в толпу пешеходов, погибла женщина

Пострадавшие были доставлены в местные больницы Фото: REUTERS

В четверг, 6 мая, автомобиль въехал в толпу пешеходов возле ресторана в американском городе Хьюстон (штат Техас), в результате одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, число пострадавших уточняется. Об этом со ссылкой на полицию округа Харрис сообщает телеканал ABC.

По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель совершил наезд на людей намеренно. Отмечается, что находившийся за рулем мужчина сначала скрылся с места ДТП, однако через некоторое время вернулся, и полицейские сразу его арестовали. Пострадавшие в аварии были доставлены в городские больницы.

В окружной полиции также рассказали, что незадолго до наезда внутри ресторана началась драка, которая потом продолжилась на парковке возле заведения. Следователи выясняют, есть ли связь между задержанным водителем и участниками потасовки.

Ранее сайт kp.ru писал о наезде на группу пешеходов в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Тогда пострадали пять человек, трое погибли.