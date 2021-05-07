Россия играет с Канадой в финале ЮЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершился второй период финального матча ЮЧМ-2021 по хоккею. Россия играет с Канадой и пока что канадцы ведут в счете. По итогам 40 минут - на табло 3:2 в пользу сборной Канады.

В первом периоде матча был зафиксирован счет 2:2. Дважды россияне выходили вперед и дважды канадцы их нагоняли. Однако же, во втором периоде поединка сборная России пропустила третью шайбу.

Точным броском в ворота Иванова отметился Брендан Отманн. На скорости пройдя по краю площадки он нанес бросок в ближний угол и поразил ворота сборной России. Третья шайба канадцев стала единственной во второй двадцатиминутке. Ну а Логан Станковен за 3 минуты до конца второго периода забросил четвертую шайбу нашим.

Пока что счет матча Канада - Россия 7 мая 2021 - 4:2 в пользу канадцев. В поединке - второй перерыв.

Россияне в прошлом ЮЧМ, напомним, играли в финале и уступили со счетом 2:3 в овертайме шведам на турнире 2019 года. В 2020-м, напомним, турнир не проводился из-за начавшейся пандемии коронавируса.