Президент Бразилии считает, что он дважды заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что он дважды заразился коронавирусом, о чем и сообщил согражданам. По словам ранее переболевшего «ковидом» главы государства, несколько дней назад у него появились симптомы возможного повторного заражения COVID-19, после чего он принял лекарство, и уже на следующий день «был в порядке».

Об этом Жаир Болсонару рассказал во время своей еженедельной трансляции в соцсетях в четверг, 6 мая. Однако при этом бразильский лидер не стал уточнять, проходил ли он тест на инфекцию в этот раз, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине лета 2020 года президент Бразилии, который долгое время отрицал сам факт существования коронавируса, объявил, что заболел COVID-19, диагноз подтвердили результаты анализов. Тогда Жаир Болсонару говорил, что лечится гидроксихлорохином – препаратом от малярии, который ВОЗ не одобрила для терапии при коронавирусе.